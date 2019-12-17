Природоохранная прокуратура потребовала создать реестр деревьев Севастополя

Иск уже поступил в Ленинский районный суд. Информация появилась на его официальном сайте.

В заявлении сказано, что департамент городского хозяйства Севастополя должен вести учёт зелёных насаждений на территории города, однако этого не делает.

Инвентаризацию потребовали провести за 8 недель после вступления решения суда в законную силу.

Сейчас в Севастополе среди зелёных насаждений есть редкие экземпляры, занесённые в Красную книгу региона. Отсутствие такого списка может привести к бесконтрольному уничтожению растений. Суд рассмотрит заявление 30 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото photosight.ru

Источник: Вести.Севастополь