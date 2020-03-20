Прихожан просят не целовать в храмах иконы, крест и руки священников

В православных храмах Севастополя соблюдают жёсткие санитарные нормы, утверждённые патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Для сохранения здоровья прихожан при проведении обрядов священнослужители используют одноразовые салфетки и предварительно дезинфицируют руки. Такие меры духовенству предписано соблюдать до улучшения эпидемиологической ситуации.
Иконы, к которым прикладываются прихожане, дезинфицируют до и во время богослужения. Храмы проветривают. Священнослужителям рекомендовано не давать верующим целовать крест или руку.
“На утренней службе было очень много людей. Был полный храм. Сегодня праздник – день святых мучеников, семи мучеников херсонесских, было очень много людей. То есть все были в хорошем настроении. Никто ничего не боялся”, – рассказала прихожанка Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Татьяна Василенко.
Из-за угрозы распространения коронавируса православные храмы работу не прекратят. А вот воскресные школы и приходские кружки в Севастополе временно закрыты.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь