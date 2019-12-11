Причиной погрома в центре «Особые дети» стал хомяк

11 декабря 2019     22
Причиной погрома в центре «Особые дети» стал хомяк

Не наркоманы, не жители дома, недовольные соседством с организацией инвалидов, разбили стены и плитку, это были обычные подростки из вполне благополучных семей.

Как рассказала сегодня программе «Вести – Севастополь» председатель общественной организации «Особые дети» Аида Менанова, погром учинили 4 подростка, которым по 14 лет. Они не знали, куда попали, кому принадлежит это помещение, им было все равно. Так они объяснили руководству организации.

В воскресенье одна из сотрудниц общественной организации пришла в помещение на улице Корчагина, чтобы сделать замеры для покупки линолеума, и обнаружила следы погрома. Ногами были пробиты гипсокартонные стены, оторвана и разбита плитка в туалете, выдернуты электрические кабели. Ремонт завершался, он был сделан на деньги родителей детей-инвалидов, которые будут заниматься в этом центре с января. 

По словам подростков, когда помещение пустовало и ремонта в нем еще не было, они часто в него наведывались: забирались через окно. Там жил хомяк, которого они подкармливали. В этот раз они залезли и увидели, что хомяк умер или убит. Расстроившись, подростки начали пинать стены. После того, как в понедельник эта новость об акте вандализма разнеслась по всему городу, один из мальчишек сознался своим родителям, что участвовал в погроме и назвал имена “соучастников”. 

Тогда родители пришли к руководству центра с повинной, они обещали за свой счет отремонтировать класс. Более того, управляющая компания начала замену текущих труб, которые затапливали помещения, и из-за которых ремонт в центре все откладывали. Также помощь в восстановлении кабинетов и туалета пообещал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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