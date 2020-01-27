Причиной пожара в храме в Морозовке мог быть поджог

Сегодня стали известны подробности пожара, который произошел в ночь с пятницы на субботу в севастопольском селе Морозовка.

На территории монастыря загорелось 2-этажное нежилое здание, площадь пожара составила 170 м2. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.

Строящее здание храма не было подключено к электросети, внутри не хранились легковоспламеняющиеся или горючие вещества, поэтому пока непонятно, от чего могла загореться бетонная коробка. Официально факт поджога пока не подтвержден – это должны сделать эксперты пожарной лаборатории, но многие склоняются к тому, что горючее вещество было принесено в храм извне.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь