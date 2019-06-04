Приём Натальи Поклонской пройдёт в Севастополе

4 июня 2019     7
Приём Натальи Поклонской пройдёт в Севастополе

6 июня в Севастополе пройдёт личный приём депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«С 12:00 буду проводить приём граждан в приёмной Законодательного Собрания города Севастополя по адресу: ул. Ленина, д. 3, каб. 10.», – говорится в сообщении.

Записаться на приём можно с 9:00 до 18:00 по телефону +7 (8692) 53-51-00. 

Сегодня Наталья Поклонская провела приём граждан в Евпатории в ходе которого получила более 130 обращений от горожан.

Источник: Вести Севастополя

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