При въезде на Украину жители Севастополя и Крыма будут заполнять анкеты

16 июня 2019     19
При въезде на Украину жители Севастополя и Крыма будут заполнять анкеты

Украина намерена ввести анкетирование въезжающих в страну жителей полуострова, чтобы они объяснили цель своей поездки.

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи, анкетирование на границе позволит украинским чиновникам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются сталкиваются жители Крыма. Такой опрос уже проводился в 2018 году. Его результаты показали, что из Крыма на Украину люди едут, чтобы решить проблему с документами, получить медицинские услуги, встретиться с родственниками или отдохнуть.

На Украине продолжает действовать запрет на въезд мужчин из России дееспособного возраста, и с каждым годом все меньше россиян пытаются попасть в соседнюю страну. А в 2018 году Украина отказала во въезде 6,5 тысячам россиян.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта stolica-s.su

Источник: Вести Севастополя

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