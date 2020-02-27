При въезде на Украину у крымчан измеряют температуру

27 февраля 2020     11
При въезде на Украину у крымчан измеряют температуру

Украинских пограничников снабдили электронными термометрами. Теперь они измеряют температуру у всех, кто пересекает границу с Крымом в автомобильных пунктах пропуска, сообщило РИА Новости.

“Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины”, – сказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Также планируется введение температурного контроля на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. В случае обнаружения у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания они будут отправлены на дополнительные обследования.

По состоянию на 26 февраля в Китае зафиксировано более 78 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Еще 2,5 тысячи – в других странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в КНР умерли более 2600 заболевших. За пределами материкового Китая зарегистрировано 34 летальных исхода.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта newsone.ua

Источник: Вести.Севастополь

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