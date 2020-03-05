При подъеме у торпедного катера времен войны отломилась корма

Моряки поисково-спасательного отряда Черноморского флота сегодня подняли со дна Карантинной бухты катер времён Великой Отечественной войны. Корпус лежал на глубине двенадцати метров, но работа растянулась на несколько часов.

Операция по подъему торпедного катера со дна Карантинной бухты сначала отменилась из-за погоды. Но, когда волнение утихло, моряки наконец смогли поднять корпус на поверхность. Но металл, который 78 лет пролежал в море, всё же не выдержал. Корпус надломился, кормовая часть осталась в воде. Поэтому находку решили не поднимать на палубу плавкрана, а аккуратно отбуксировли к причалу 41-й бригады ракетных кораблей и катеров.

«Мы не исключали большой коррозионный износ корпуса катера с последующим его разрушением. А для того, чтобы исключить катастрофические разрушения и не поднимать его по фрагментам, дополнительные меры принимались и будем принимать, чтобы поднять его в целости для дальнейшей возможной реставрации», – рассказал Александр Ульянов, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ.

Находку предстоит изучить историкам. Известно то, что до войны на Чёрном море было 2 бригады торпедных катеров: в Севастополе и Очакове. Затем соединения частично перебазировались в Новороссийск и Геленджик, но один дивизион остался в Карантинной бухте. Экипажи выставляли мины, дежурили в дозоре, сопровождали корабли и даже спасли из воды семь лётчиков. Но всё же основная задача такого типа катеров – быстрые атаки торпедами. Несмотря на высокую скорость: больше 90 километров в час – бронированные лодки были лёгкой мишенью. В дни обороны авиация противника потопила шесть советских катеров, но не в Карантинной бухте, а на внешнем рейде Севастополя.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это катер номер 61, который затонул 15 июня 1942 года при столкновении с другим катером СКА-133, – полагает Ирина Агишева, заведующая сектором истории ВОВ Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. – Просто сведения о других катерах, погибших именно в Карантинной бухте, ни в одном документе, который есть у меня под рукой, не прослеживаются».

Чтобы поднять на поверхность разрушенную кормовую часть катера, потребуется ещё одна водолазная операция. Затем корпус доставят на судоремонтный завод.

Катер, который подняли водолазы со дна Карантинной бухты, возможно, станет памятником. Его очистят, приведут в порядок и установят на территории мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

Но такие сложные реставрационные работы займут не один год. Предстоит восстановить не только торпедный катер, но и биографии моряков из его экипажа.

Ростислав Колмагоров, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь