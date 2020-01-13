При пожаре в спа-комплексе в Евпатории эвакуировали 59 человек

В СПА-комплексе «Озеро сновидений» на ул. Франко в Евпатории сегодня рано утром загорелась «японская баня». В тот момент в помещении находились 55 посетителей и 4 человека персонала.

Сообщение о пожаре поступило в 06:05. «Японская баня» – это деревянная конструкция площадью в 3 квадрата, расположенная в подвале трехэтажного здания. Густой дым распространился по всем помещениям, поэтому потребовалась эвакуация отдыхающих. Через 20 минут огонь был полностью потушен.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь