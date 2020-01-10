При реконструкции Большой Морской строители снова порвали кабель и оставили горожан без света

10 января 2020     19
При реконструкции Большой Морской строители снова порвали кабель и оставили горожан без света

Почти полтора часа пришлось провести без электричества тем, кто живет и работает в историческом центре города: на улицах Генерала Петрова, Большой Морской, Щербака, Новороссийской, Суворова, Дроздова и проспекте Нахимова. Света накануне, 9 января, не было в детском доме и детском саду. Остановились 2 котельные. В общей сложности пострадали около 1250 человек.

Строительная техника ООО «СК Конструктив Крым» при проведении земляных работ повредила кабельную линию 6000В. По данным «Севастопольэнерго», это уже третий случай повреждения кабеля работниками компании. Еще два были зафиксированы в мае и сентябре прошлого года.    

На этот раз, говорят в «Севастопольэнерго», строительная компания работала с нарушением требований действующих нормативно-правовых актов: она не пригласила специалиста-энергетика для уточнения фактического положения электросетей, определения мест вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи,  не согласовала зону для проведения работ механизированным способом.    

В течение 1 часа 20 минут оперативные бригады «Севастопольэнерго» восстановили электроснабжение по резервной схеме.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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