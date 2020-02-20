При столкновении двух иномарок в Севастополе пострадал пассажир

Около 19:30 на пересечении проспекта Октябрьской революции и ул. Юмашева столкнулись два автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, водитель грузового Форда при повороте налево не уступил дорогу легковому автомобилю Хонда, который в свою очередь поворачивал направо на улицу Юмашева. Удар пришёлся на переднее пассажирское сиденье. Сидевшего там человека с травмами доставили в больницу.

Кроме скорой помощи и экипажей ДПС, на место ДТП приехали пожарные, но разлива топлива и угрозы взрыва автомобиля не было. Из-за этой аварии на проспекте образовалась пробка в сторону Парка Победы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь