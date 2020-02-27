При 22 больницах Крыма будут построены вертолетные площадки

Минимум 20, а в идеале 22 вертолетные площадки для санавиации должны появиться в Крыму в этом году. Это не просто заасфальтированный участок – площадки должны быть оснащены аэрокосмическим оборудованием, радиолокационными маяками, разметкой и охраной.

Оборудует их Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Руководитель центра Сергей Олефиренко рассказал агентству Крыминформ, что деньги на строительство площадок уже выделены. Только на их проектирование понадобилось около 30 млн рублей.

Далеко не все больницы полуострова оборудованы площадками, и вертолет санавиации сейчас вынужден садиться на ближайшем пустыре или стадионе.

«Потом к нам едет автомобиль скорой помощи, потом везёт больного по этим ухабам к больнице. Теряется смысл вертолёта. Вертолёт должен приземлиться в идеале в больницу, и больного на каталке должны перекатить и оказать ему помощь», – рассказал Сергей Олефиренко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта region15.ru

Источник: Вести.Севастополь