При +30° в Севастополе проходит неделя оренбургских пуховых платков

В библиотеках города открылись выставки, посвященные знаменитому пуховому платку.

Теплые экспонаты привезли из Оренбургского областного музея изобразительных искусств и дизайнерской коллекции Анны Советовой. Жительницам Севастополя дали возможность встретиться с сотрудниками Оренбургского музея, мастерами пуховязания, взять у них мастер-класс и стать участницами фотосессии «Паутинка над морем».

13 июня в 15:00 в Центре инклюзивной культуры на ул. Большой Морской пройдет лекция об истории появления платка, презентация тактильной книги и выставка пряжи, спиц, веретен и других приспособлений для вязания.

Фото Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого

Источник: Вести Севастополя