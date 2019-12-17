Пробную партию крымской косметики отправят в Сирию в начале года

“Они хотят импортную продукцию, потому что своя косметика в Сирии не очень качественная. Им нравится качество российского производства. Представитель приехал, взял на тестирование нашу продукцию, ему понравилось. Плюс роза – это символический, традиционный компонент для Сирии, лаванда тоже родственная”, – отметил директор предприятия “Крымская роза” Иван Гладун.

Сейчас ближневосточные партнеры рассматривают еще 100-150 наименований продукции крымского комбината.

У дистрибьютора несколько магазинов в Дамаске, и некоторое время после первой поставки планируют потратить на обучение продавцов и изучение продукции. Первые пробные упаковки готовятся отправить в коробках самолётом. Платить сирийцы готовы в национальных валютах.

Руководство крымского предприятия рассчитывает на морские контейнерные перевозки в средиземноморские порты, пишет ТАСС.

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