Пробную партию крымской косметики отправят в Сирию в начале года

Руководство крымского предприятия рассчитывает на морские контейнерные перевозки в средиземноморские порты, пишет ТАСС.
У дистрибьютора несколько магазинов в Дамаске, и некоторое время после первой поставки планируют потратить на обучение продавцов и изучение продукции. Первые пробные упаковки готовятся отправить в коробках самолётом. Платить сирийцы готовы в национальных валютах.
Сейчас ближневосточные партнеры рассматривают еще 100-150 наименований продукции крымского комбината.
“Они хотят импортную продукцию, потому что своя косметика в Сирии не очень качественная. Им нравится качество российского производства. Представитель приехал, взял на тестирование нашу продукцию, ему понравилось. Плюс роза – это символический, традиционный компонент для Сирии, лаванда тоже родственная”, – отметил директор предприятия “Крымская роза” Иван Гладун.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото atelierparis.ru
Источник: Вести.Севастополь