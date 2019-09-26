Проведено межевание земли для строительства газопровода на 5-м км

26 сентября 2019     13
Проведено межевание земли для строительства газопровода на 5-м км

Под изъятие попадает один участок, находящийся в частной собственности.

Готов проект межевания земли для строительства газопровода низкого давления к домам на 5-м километре Балаклавского шоссе.

В зону строительства попадает один участок площадью три сотки. Земля не освоена, собственник пока не установлен. Землю планируется изъять для государственных нужд. Для строительства необходимы только 12 квадратных метров, поэтому у собственника, по закону, есть выбор: продать только одну сотку или весь участок. И.о. заместителя губернатора Владимир Базаров отметил, что принять постановление об изъятии необходимо, так как микрорайон нуждается в газификации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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