Проверка физической подготовки военных началась на Черноморском флоте

К сдаче нормативов по физической подготовке приступили военные на стадионе Черноморского флота и в бассейне Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Контрольные показатели в течение двух дней будет оценивать специальная комиссия Южного военного округа.

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Подполковник юстиции – сегодня в форме военной. Зато спортивная – на высоте. Сергей Акимов готовится к важному старту и рассказывает: его знак зодиака – рыбы, но для сдачи норматива на скорость бассейну предпочёл бег. Этот вид спорта ему полюбился еще в училище. Особенно – 100-метровая дистанция.

За плечами год подготовки и высший из четырёх возможных квалификационных уровней, который нужно подтвердить. Результат забега – 100-бальный, но офицер самокритичен – доволен не всем.

«Хорошо размялся, подготовился, всё замечательно. Ветер, ветер. Немножко ветер меня затормозил. Эмоции – подъем просто такой неимоверный. Хочется заниматься ещё больше физической подготовкой», – делится впечатлениями старший офицер юридической службы Сергей Акимов.

Возможность для этого есть. Впереди – проверка силы. На выбор военнослужащих: толчок двух гирь – каждая по 24 килограмма, упражнение с собственным весом – подтягивания и жим 70-килограммовой штанги лежа.

Чем больше, тем лучше. Но есть максимум, выше которого повторения уже не оценивают. Эти цифры и соответствующие им баллы – свои для каждой возрастной и весовой категорий. Регламентирована и проверка третьего параметра физической подготовки.

«Выносливость – это бег. На три и пять километров для первой и третей возрастной группы, и старшие – это бег на один километр. И плавание», – председатель комиссии Южного военного округа Андрей Цацин.

Учтена специфика военно-морского флота. Как и гендерные особенности. Для женщин-военнослужащих вместо штанг и гирь – упражнение «на пресс».

«Проверки подвергаются всё управление и штаб флота – это более 500 человек, которые сдают нормативы по физической подготовке», – заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Липилин.

Октябрь в вооруженных силах – месяц итоговых годовых проверок. Их результаты важны не только для общей боеспособности, но и для каждого лично.

Военнослужащие, которые сегодня оказались на боевом дежурстве, демонстрировать свои физические качества будут завтра – в дополнительный день соревнований. Те, кто получит «двойку» – лишатся денежной премии в конце года, а уложившиеся в нормативы, наоборот, будут поощрены.

Ильдар Саудабаев, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь