Проверять на наличие алкоголя в крови в Севастополе будут круглосуточно

В здании психиатрической больницы открылось отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на главного врача медучреждения.

По словам главврача, до этого освидетельствование проводили в приёмном покое, и это создавало очереди. Новое отделение, как планируют, должно сократить время ожидания, а также создать комфортные условия для врачей и пациентов.

Отделение оснащено также аппаратом, который способен выявлять наличие в пробах наркотические вещества. Второй этап проводится в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас в Севастополе на учете у нарколога состоят более трех тысяч человек, большая часть из них страдают алкогольной зависимостью.

Фото с сайта autoexpertnost.ru

Источник: Вести.Севастополь