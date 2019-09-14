Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь – Казань

Самолёт уже приземлился в Симферополе. Пассажиры находятся в терминале аэропорта и ждут выдачи багажа.
«Борт сел. Проведена проверка. Пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолёт. Ничего не обнаружено. Заведомо ложное сообщение», – приводит Крыминформ слова источника в Крымском линейном управлении МВД на транспорте.
Правоохранительные органы республики проводят проверку по факту ложного сообщения о минировании самолёта, следовавшего из Казани в Симферополь.
Airbus A321 авиакомпании Red Wings приземлился в 14:21.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь