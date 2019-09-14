Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь – Казань

Правоохранительные органы республики проводят проверку по факту ложного сообщения о минировании самолёта, следовавшего из Казани в Симферополь.

«Борт сел. Проведена проверка. Пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолёт. Ничего не обнаружено. Заведомо ложное сообщение», – приводит Крыминформ слова источника в Крымском линейном управлении МВД на транспорте.

Самолёт уже приземлился в Симферополе. Пассажиры находятся в терминале аэропорта и ждут выдачи багажа.

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Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь – Казань Самолёт уже приземлился в Симферополе. Пассажиры находятся в терминале аэропорта и ждут выдачи багажа. «Борт сел. Проведена проверка. Пассажиров и …

