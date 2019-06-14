Провокацию в Керченском проливе должен рассматривать Общественный международный трибунал

С таким заявлением выступил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, нужно создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме.

Также Молохов заявил, что Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе.

Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов, к которому за комментариями обратилось радио “Sputnik”, считает весьма вероятным осуждение этой провокации в тех или иных международных инстанциях.

“Ключевым моментом здесь является умение российской дипломатии работать с международным сообществом… Хотя и нужно понимать, что официальный Киев обладает достаточно широкой международной поддержкой, и в этом смысле давление на него через такие инструменты может оказаться преждевременным. В целом я считаю, что у российской стороны ‒ весьма и весьма хорошие шансы, и я в этом смысле “поставил” бы на Россию. Международная поддержка и широкий резонанс ‒ это те инструменты, которые сыграют на руку Москве”, ‒ сказал Дмитрий Ефремов в эфире радио Sputnik.

Источник: Вести Севастополя