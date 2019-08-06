Программа Байк-Шоу "Тень Вавилона" в Севастополе 10-11 августа

Уже в эти выходные, 10-11 августа в Севастополе у горы Гасфорта пройдет международное Байк-Шоу “Тень Вавилона”.

В кульминации шоу примут участие: пианист, народный артист России Юрий Розум, Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, балетная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота.

Программа Байк-шоу

10 августа

18:00 – начало концерта. Выступление группы “Пилот”

19:00 – группа “Сатисфакция”

20:00 – группа “Слот”

21:00 – группа “Mordor”

22:00 – группа “Кипелов”

23:00 – кульминация шоу “Тень Вавилона”

00:00 – Григорий Лепс

01:00 – Владимир Кузьмин

11 августа

11:00 – старт мотоколонны от горы Гасфорта до площади Нахимова

Затем мотоколонна вернутся к горе Гасфорта где пройдет спортивный праздник. Зрителей ждёт профессиональный турнир ММА (Смешанных боевых искусств), силовой экстрим, мотоциклетные конкурсы, мастер-классы по вождению и показательные выступления по вейкбордингу.

На площадке фестиваля будут организованы выставки ретро-автомобилей Сталинской эпохи и современной военной техники.

17:00 – начало музыкального концерта. Выступление Юлии Андреевой и группы “Архипелаг” и группы “Дебош”

18:00 – группа “Свободный режим”

19:00 – Вадим Самойлов (Агата Кристи)

20:00 – группа “Нуки”

21:00 – группа “Secret service” (Швейцария)

22:00 – группа “Мэйти”

23:00 – группа “Алиса”

Подробную информацию можно найти на сайте организаторов шоу.

Источник: Вести.Севастополь