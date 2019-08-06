Программа Байк-Шоу "Тень Вавилона" в Севастополе 10-11 августа

Уже в эти выходные, 10-11 августа в Севастополе у горы Гасфорта пройдет международное Байк-Шоу “Тень Вавилона”.
В кульминации шоу примут участие: пианист, народный артист России Юрий Розум, Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, балетная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота.
Программа Байк-шоу
10 августа
18:00 – начало концерта. Выступление группы “Пилот”
19:00 – группа “Сатисфакция”
20:00 – группа “Слот”
21:00 – группа “Mordor”
22:00 – группа “Кипелов”
23:00 – кульминация шоу “Тень Вавилона”
00:00 – Григорий Лепс
01:00 – Владимир Кузьмин
11 августа
11:00 – старт мотоколонны от горы Гасфорта до площади Нахимова
Затем мотоколонна вернутся к горе Гасфорта где пройдет спортивный праздник. Зрителей ждёт профессиональный турнир ММА (Смешанных боевых искусств), силовой экстрим, мотоциклетные конкурсы, мастер-классы по вождению и показательные выступления по вейкбордингу.
На площадке фестиваля будут организованы выставки ретро-автомобилей Сталинской эпохи и современной военной техники.
17:00 – начало музыкального концерта. Выступление Юлии Андреевой и группы “Архипелаг” и группы “Дебош”
18:00 – группа “Свободный режим”
19:00 – Вадим Самойлов (Агата Кристи)
20:00 – группа “Нуки”
21:00 – группа “Secret service” (Швейцария)
22:00 – группа “Мэйти”
23:00 – группа “Алиса”
Подробную информацию можно найти на сайте организаторов шоу.
Источник: Вести.Севастополь