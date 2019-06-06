Программа "Вести – Севастополь" стала обладателем "Золотой гагары"

“Вести – Севастополь” стали лауреатом международного телевизионного конкурса “Спасти и сохранить”. Он посвящён вопросам экологии и уже 23 года проходит в Ханты-Мансийске. В номинации “информационный сюжет” главный приз – “Золотую Гагару” получил специальный репортаж Анны Шустер “Великий водный путь Крыма“.

При его создании наша съёмочная группа объехала практически весь полуостров. Корреспондент побывала на главных водохранилищах и Северо-Крымском канале, пообщалась с людьми, которые занимаются опреснением и восстановлением воды. Над материалом работали Анна Шустер, Александр Попов, Наталья Бабкевич и Андрей Асташев.

Всего на международный конкурс было прислано более 400 работ из 55 стран. Награда, которую получили “Вести – Севастополь”, говорит не только о значимости проблемы водоснабжения полуострова, но и внимании к ней со стороны международного экологического сообщества.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя