Программа кинофестиваля «Святой Владимир» 19-23 октября

В субботу, 19 октября, в Севастополе откроется фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания “Святой Владимир”. В городе он пройдет уже в пятый раз при поддержке министерства культуры России.

Вход на все сеансы и встречи с создателями фильмов бесплатный. Фильмы будут показывать в кинотеатрах “Москва” и “Победа”.

КИНОТЕАТР “МОСКВА” (пр. Генерала Острякова, 70)

20 октября (воскресенье)

Фильмы внеконкурсной программы

09:00 – “Надежда на спасение” (реж. Максим Якубсон, г. Санкт-Петербург, 2018, док/ф, 70:18′)

10:10 – “Ивановы звоны” (реж. Елена Лобачёва-Дврорецкая, г. Ярославль, 2018, док/ф, 33:00′)

10:45 – “Недетский дом” (реж. Дмитрий Рудаков, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 17:12′)

11:05 -“Ботинки” (реж. Эдуард Габидуллин, г. Тольятти, 2019, худ/ф, 09:07)

11:15 – “Бегство рогатых викингов” (реж. Илья Белостоцкий, г. Тюмень, 2018, худ/ф, 70:00′)

12:25 – “Колямба” (реж. Анна Фёдорова, г. Санкт-Петербург, 2019, док/ф, 17:12′)

12:45 – “Клин глазами путешественника” (реж. Инга Филиппова, г. Клин, 2019, док/ф, 12:00′)

12:57 -“Эвены. Хранители оленьего царства” (реж. Александр Борисов, г. Москва, 2018, док/ф, 26:00′)

13:25 – “Земля людей” (режиссёр Дмитрий Семибратов, г. Москва, 2018, худ/ф, 100:00′)

15:05 – “Юман” (реж. Елена Рябцева, г. Москва, 2018, худ/ф, 15:32′)

15:21 – “Проявка” (реж. Рауль Гейдаров, г. Москва, 2019, худ/ф, 06:45)

15:28 – “Молодожёны” (реж. Анна Трескунова, г. Москва, 2018, худ/ф, 20:30′)

15:50 – “Быть” (реж. Александр Ковтунец, г. Москва, 2019, худ/ф, 04:45)

15:55 – “Меня зовут Петя” (реж. Дарья Биневская, г. Москва, 2019, худ/ф, 15:05′) – в конкурсе

16:10 -“Послушание” (реж. Ольга Кушаковская, г. Москва, 2019, док/ф, 56:00)

17:10 – “Театр of Life“ (реж. Карина Миа Салтыкова, г. Москва, 2019, док/ф, 41:00′)

17:55 – “Цена вечности” (реж. Николай Якимчук, г. Минск, 2018, док/ф, 30:00′)

18:25 -“Иван Айвазовский” (реж. Борис Маевский, г. Алушта, 2019, док/ф, 57:00′)

19:30 – Творческий вечер режиссёра Юрия Кара с участием актёров Валерия Гришко и Юрия Назарова. Показ художественного фильма “Главный”.

21 октября (понедельник)

09:00 – “Старая вера, новая земля” (реж. Сергей Головецкий, г. Москва, 2019, док/ф, 57:00′)

10:00 -“Скорлупа” (реж. Тимур Лавронов, г. Ростов-на-Дону, 2018, док/ф, 08:13′) – вне конкурса

10:10 – “На сломе эпох. Война и мир владыки Вениамина” (реж. Игорь Шевчук, г. Севастополь, 2019, док/ф, 30:06′)

10:40 – “Фёдор Тютчев. Записка царю”(реж. Ирина Изволова, г. Москва, 2018, док/ф, 44:00′)

11:25 – “Данте. Беатриче” (реж. Ирина Кодюкова, г. Минск, 2019, м/ф, 13:00)

11:40 – “Андреи” (реж. Денис Казанцев, г. Новосибирск, 2018, худ/ф, 29:59′)

12:10 – “Вядо” (реж. Галина Адамович, г. Минск, 2019, 42:00′)

12:55 – “Голос за безгласных” (реж. Анна Барсукова, г. Ростов-на-Дону, 2019, док/ф, 32:45′)

13:30 – “Живём как обычно” (реж. Евгений Юликов, г. Москва, 2019, док/ф, 44:00′)

14:15 – “Возвращение Саввы” (реж. Наталья Федченко, г. Санкт-Петербург, 2018, м/ф, 13:00′)

14:28 -“Добрый волк” (реж. Наталия Дарвина, г. Минск, 2018, м/ф, 07:15)

14:35 – “Под крылом Серафима” (реж. Ксения Симонова, г. Евпатория, 2018, м/ф, 05:23)

14:40 – “Почему снег?” (реж. Станислав Подивилов, г. Москва, 2019, м/ф, 10:25′)

14:55 – “Солдатик” (реж. Виктория Фанасютина, г. Москва, 2018, худ/ф, 96:00′)

16:35 – “Мир – мозаика” (реж. Алексей Комов, г. Москва, 2019, док/ф, 35:00′) – вне конкурса

17:10 -“Префект” (реж. Олег Коронный, г. Москва, 2019, худ/ф, 15:46)

17:26 – “Подстава” (реж. Екатерина Тодоровская, г. Москва, 2019, худ/ф, 10:00′)

17:40 – “Область высокого полёта” (реж. Виталий Капитонов, г. Санкт-Петербург, 2019, док/ф, 59:00′)

18:40 – “Валенки” (реж. Анна Прудникова, г. Москва, 2019, худ/ф, 19:42′)

19:00 – “В Раю делать нечего” (реж. Павел Пантин, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 30:00)

19:30 – “Крик тишины” (реж. Владимир Потапов, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 97:00′).

22 октября (вторник)

09:00 – “Балалайка. Война и мир” (реж. Светлана Григорьева, г. Москва, 2019, док/ф, 65:09′) – вне конкурса

10:05 – “Сны о России” (реж. Павел Фаттахутдинов, г. Екатеринбург, 2018, док/ф, 43:50′)

10:50 -“Старая вера, новая земля” (реж. Сергей Головецкий, г. Москва, 2019, док/ф, 57:00′)

11:50 – “Нерушимая крепость” (реж. Екатерина Шаромет, г. Минск, 2019, док/ф, 13:55′)

12:05 -“Право выбора” (реж. Екатерина Устюгова, г. Москва, 2018, худ/ф, 66:13′)

13:15 -“Трамвай” (реж. Юлия Трофимова, г. Москва, 2019, худ/ф, 16:07)

13:32 – “Жду тебя” (реж. Евгения Юстус, г. Москва, 2018, худ/ф, 11:50′)

13:45 – “Катя и Стефания. Портрет в интерьере” (реж. Михаил Горобчук, г. Москва, 2019, худ/ф, 64:00′)

14:50 – “Мазки на картине жизни” (реж. Елена Шумилина, г. Хабаровск, 2019, док/ф, 29:00′)

15:20 – “Рисунки дождём” (реж. Константин Одегов, г. Тюмень, 2018, худ/ф, 98:00′)

17:00 – “Повесть о настоящем Фиссоне”(реж. Светлана Насенкова, г. Санкт-Петербург, 2018, док/ф, 26:00′)

17:30 – “Видимое невидимое” (реж. Ирина Васильева, г. Москва, 2019, док/ф, 52:00′)

18:30 -“Вознесенье: поиски утраченного” (реж. Инга Шаршова, Архангельская обл., 2018, док/ф, 27:15′)

19:05 -“Благовест” (реж. Елена Чач, г. Москва, 2019, док/ф, 23:00′)

19:30 – “Смотри мою любовь” (реж. Александр Сухарев, г. Москва, 2018, 90:00′). Фильм представляют актриса Дарья Белодед и продюсер Виктор Глухов.

23 октября (среда)

09:00 – “Отчина” (режиссёр Владимир Новиков, г. Подольск, 2018, 61:08′) – вне конкурса

10:05 – “Вдохновенный свидетель Истины” (режиссёр Алексей Сутормин, г. Москва, 2018, 44:00′) – вне конкурса

10:50 – “…ни Эллина, ни Иудея” (реж. Павел Чуков, г. Калуга, 2019, док/ф, 43:00′)

11:35 – “Сийские хроники игумена Варлаама” (реж. Максим Гуреев, г. Москва, 2018, док/ф, 44:00′)

12:20 – “И тогда неминуемо приходит один из нас…” (реж. Игорь Морозов, г. Москва, 2018, док/ф, 38:00′)

13:00 – “Санитар” (реж. Елена Дубкова, г. Екатеринбург, 2018, док/ф, 44:50′)

13:45 – “С чистого листа” (реж. Екатерина Непомнящих, г. Москва, 2019, 21:20)

14:10 – “Награда для героя” (реж. Алексей Соколов, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 11:02)

14:20 – “Актёр” (реж. Павел Долотов, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 21:04)

14:25 – “Изобрести ещё вчера”(реж. Наталья Маковецкая, г. Москва, 2019, док/ф, 31:00′)

15:00 – “Туда, где нет дорог” (реж. Леонид Баланев, г. Москва, 2019, док/ф, 10:10′)

15:10 -“Путями твоими” (реж. Евгений Ремизов, г. Челябинск, 2019, док/ф, 47:20′)

16:00 – “Лорик” (реж. Алексей Злобин, г. Ереван, 2018, худ/ф, 94:47′)

17:35 -“В гостях у ветеранов Донбасса” (реж. Наталия Рудановская, г. Москва, 2019, док/ф, 30:29′)

18:10 – “Противно должности своей и присяге не поступать” (реж. Алексей Бурыкин, г. Москва, 2018, док/ф, 37:00′)

КИНОТЕАТР «Победа» (ул. Большая Морская, 13)

20 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

09:00 – “Молитва надежды” (режиссёр Юрий Родионов, г. Москва, 2018, док/ф, 52:00′) – вне конкурса

09:55 – “Надежда” (реж. Александра Маркова, г. Минск, 2019, док/ф, 20:00′) – вне конкурса

10:15 – “Видимое невидимое” (реж. Ирина Васильева, г. Москва, 2019, док/ф, 52:00′)

11:10 – “Нерушимая крепость” (реж. Екатерина Шаромет, г. Минск, 2019, док/ф, 13:55′)

11:25 – “Область высокого полёта” (реж. Виталий Капитонов, г. Санкт-Петербург, 2019, док/ф, 59:00′)

12:25 – “Солдатик” (реж. Виктория Фанасютина, г. Москва, 2018, худ/ф, 96:00′)

14:10 – “Почему снег?” (реж. Станислав Подивилов, г. Москва, 2019, м/ф, 10:25′)

14:20 – “Возвращение Саввы” (реж. Наталья Федченко, г. Санкт-Петербург, 2018, м/ф, 13:00′)

14:33 – “Добрый волк” (реж. Наталия Дарвина, г. Минск, 2018, м/ф, 07:15)

14:40 – “Живём как обычно” (реж. Евгений Юликов, г. Москва, 2019, док/ф, 44:00′)

15:35 – “На сломе эпох. Война и мир владыки Вениамина” (реж. Игорь Шевчук, г. Севастополь, 2019, док/ф, 30:06′)

16:20 – “Фёдор Тютчев. Записка царю”(реж. Ирина Изволова, г. Москва, 2018, док/ф, 44:00′)

17:05 – “Старая вера, новая земля” (реж. Сергей Головецкий, г. Москва, 2019, док/ф, 57:00′)

18:05 – “Босиком по небу” (реж. Евгения Басова, г. Москва, 2018, худ/ф, 10:52′) – вне конкурса

18:20 – “Андреи” (реж. Денис Казанцев, г. Новосибирск, 2018, худ/ф, 29:59′)

19:00 – “Подстава” (реж. Екатерина Тодоровская, г. Москва, 2019, худ/ф, 10:00′)

19:10 – “Вядо” (реж. Галина Адамович, г. Минск, 2019, 42:00′)

20:00 – “Крик тишины” (реж. Владимир Потапов, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 97:00′)

21 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

09:00 – “Николай Окунев. Эмиграция в Византию” (реж. Маргарита Куклина, г. Москва, 2018, док/ф, 57:00′) – вне конкурса

10:00 – “Данилыч” (реж. Юрий Михайлов, г. Ставрополь, 2018, док/ф, 40:00′) – вне конкурса

10:40 – “Путями твоими” (реж. Евгений Ремизов, г. Челябинск, 2019, док/ф, 47:20′)

11:30 – “Дорога к храму. День семьи” (автор программы Ирина Минигалеева, г. Уфа, 2019, 15:20′)

11:50 – “Культура наций” (автор программы Марина Забелина, г. Москва, 2019, 26:00′)

12:25 – “Мазки на картине жизни” (реж. Елена Шумилина, г. Хабаровск, 2019, док/ф, 29:00′)

13:00 – “Противно должности своей и присяге не поступать” (реж. Алексей Бурыкин, г. Москва, 2018, док/ф, 37:00′)

13:40 – “Человек в кубе” (реж. Леонид Баграмов, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 05:18′) – вне конкурса

13:46 – “Рисунок с натуры” (реж. Александра Филенко, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 13:34′) – вне конкурса

14:00 – “Яблочная история” (реж. Илья Вейцман, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 11:54′) – вне конкурса

14:15 – “Скупость” (реж. Роман Стоянов, г. Москва, 2019, худ/ф, 09:15′) – вне конкурса

14:25 –“Вознесенье: поиски утраченного” (реж. Инга Шаршова, Архангельская обл., 2018, док/ф, 27:15′)

15:00 – “…ни Эллина, ни Иудея” (реж. Павел Чуков, г. Калуга, 2019, док/ф, 43:00′)

15:55 – “Благовест” (реж. Елена Чач, г. Москва, 2019, док/ф, 23:00′)

16:25 – “Парамоша” (реж. Александр В.Вернер, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 43:00′) – вне конкурса

17:10 – “Трамвай” (реж. Юлия Трофимова, г. Москва, 2019, худ/ф, 16:07)

17:25– “Право выбора” (реж. Екатерина Устюгова, г. Москва, 2018, худ/ф, 66:13′)

18:45 – “Повесть о настоящем Фиссоне”(реж. Светлана Насенкова, г. Санкт-Петербург, 2018, док/ф, 26:00′)

19:15 – “Санитар” (реж. Елена Дубкова, г. Екатеринбург, 2018, док/ф, 44:50′)

20:00 – “Рисунки дождём” (реж. Константин Одегов, г. Тюмень, 2018, худ/ф, 98:00′)

22 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

09:00 – “Храм” (режиссёр Александр Соловьёв, г. Москва, 2019, док/ф, 40:00′) – вне конкурса

09:40 – “Вторая половина. Матушка Анастасия Старкова”(автор программы Елена Саенко, г. Екатеринбург, 2019, 15:20′)

10:05 – “Семейный клуб” (реж. программы Наталия Боцман, г. Москва, 2019, 52:22′)

11:10 – “С чистого листа” (реж. Екатерина Непомнящих, г. Москва, 2019, 21:20)

11:40 – “Туда, где нет дорог” (реж. Леонид Баланев, г. Москва, 2019, док/ф, 10:10′)

11:50 – “Изобрести ещё вчера”(реж. Наталья Маковецкая, г. Москва, 2019, док/ф, 31:00′)

12:25 – “Внеклассный урок” (реж. Руслан Юлтаев, г. Уфа, 2018, худ/ф, 45:00′) – вне конкурса

13:10 – “В гостях у ветеранов Донбасса” (реж. Наталия Рудановская, г. Москва, 2019, док/ф, 30:29′)

13:50 – “Севастополь: выученные уроки украинской истории” (реж. Елена Анисимова, г. Севастополь, 2019, док/ф, 36:20′) – вне конкурса

14:40 – “NATO убивает – NATO судит” (реж. Милош Маркович, Лиляна Миланович, Сербия, 2019, док/ф, 33:51′) – вне конкурса

15:35 – “Я тоже русский. Две мечты сербского поэта” (реж. Юлия Воинова-Жунич, РФ/Республика Сербская/ДНР, 2018, док/ф, 43:16) – вне конкурса

16:30 – “Крым: хроника Русской весны” (реж. Елена Иваниченко, г. Севастополь, 2019, док/ф, 52:00) – премьера!

17:30 – “Награда для героя” (реж. Алексей Соколов, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 11:02)

17:45 – “Курган” (реж. Александр Попов, г. Москва, 2018, худ/ф, 04:16′) – вне конкурса

17:50 – “Актёр” (реж. Павел Долотов, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 21:04)

18:15 – “Сийские хроники игумена Варлаама” (реж. Максим Гуреев, г. Москва, 2018, док/ф, 44:00′)

19:10 – “И тогда неминуемо приходит один из нас…” (реж. Игорь Морозов, г. Москва, 2018, док/ф, 38:00′)

20:00 – “Лорик” (реж. Алексей Злобин, г. Ереван, 2018, худ/ф, 94:47′)

23 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

09:00 – “Корабли Крымской весны” (реж. Мария Раздорская, г. Москва, 2018, док/ф, 44:00′) – вне конкурса

09:45 – “Данте. Беатриче” (реж. Ирина Кодюкова, г. Минск, 2019, м/ф, 13:00)

10:00 – “Друг мой, Пушкин” (реж. Юрий Титов, г. Москва, 2018, худ/ф, 18:00′)

10:20 – “Служа и Богу, и ближним” (автор программы Юлия Савиных, г. Тобольск, 2019, 26:07′)

10:55 – “Поколение нашей надежды” (автор программы Марина Тугаринова, г. Тюмень, 2019, 33:00′)

11:35 – “Сны о России” (реж. Павел Фаттахутдинов, г. Екатеринбург, 2018, док/ф, 43:50′)

12:25 – “Митинг ON\OFF“ (реж. Александра Артемьева, г. Москва, 2019, худ/ф, 08:21′) – вне конкурса

12:35 – “Префект” (реж. Олег Коронный, г. Москва, 2019, худ/ф, 15:46)

12:50 – “Катя и Стефания. Портрет в интерьере” (реж. Михаил Горобчук, г. Москва, 2019, худ/ф, 64:00′)

14:05 – “Под крылом Серафима” (реж. Ксения Симонова, г. Евпатория, 2018, м/ф, 05:23)

14:20 – “Голос за безгласных” (реж. Анна Барсукова, г. Ростов-на-Дону, 2019, док/ф, 32:45′)

15:00 – “Смотри мою любовь” (реж. Александр Сухарев, г. Москва, 2018, 90:00′)

16:40 – “В Раю делать нечего” (реж. Павел Пантин, г. Санкт-Петербург, 2019, худ/ф, 30:00)

17:30 – “Первоклассницы 1945 года” (реж. Владимир Илларионов, г. Севастополь, 2019, док/ф, 59:48′)

По материалам организаторов фестиваля

Источник: Вести.Севастополь