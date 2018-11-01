Программа городских мероприятий ко Дню народного единства

4 ноября в Севастополе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.



Программа праздника:

08:00, пл. Нахимова – Праздничная выставка-ярмарка мастеров народных ремесел.

09:30, Мемориальная стена в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. – Церемония возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

10:00, ул. Ленина – пл. Нахимова – пл. Лазарева – Праздничное шествие, приуроченное ко Дню народного единства.

11:00, пл. Нахимова – Концерт творческих коллективов города.

11:00, КИЦ, ул. Корчагина, 1 – Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства.

16:00, площадь Нахимова – Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства.

18:30, Мемориальный комплекс памятников обороны города 1854-1855 годов, 1941-1944 годов «Малахов курган» – Большой праздничный концерт для жителей Нахимовского района, посвященный Дню народного единства.



Также в этот день на площади Нахимова будет проходить выставка севастопольских ремесленников и представителей национально-культурных обществ города.

Кроме того, 4 ноября состоится традиционная акция «Ночь искусств», в рамках которой все учреждения культуры продлят свою работу до 00:01.



Справка:

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.

22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль[1]. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери и, согласно гораздо более позднему свидетельству, поклялся построить храм в память этой победы. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день 24 октября [3 ноября] гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых.

В 1630-е годы на Красной площади появился Казанский собор, который некоторые историки считают обетным. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. “Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)” сохраняется в православном и народном календаре доныне.

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня государственного праздника.



Фото Сергея Бобылева / ТАСС