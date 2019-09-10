Программа Крымского военно-исторического фестиваля в Севастополе 7-15 сентября

11 сентября

13:00-19:00 – пляж Хрустальный: ретро-купания. Как выглядят купальные машины XIX века, можно увидеть здесь.

14:00 ‑ 19:00 – набережная Корнилова, 3 – площадка «История ЭПРОНа» – экспедиции подводных работ особого назначения

19:00 – библиотека №5, ул. Маршала Бирюзова, 9 – лекция Клима Жукова «Не наш Крым. Падение режима Врангеля в отражении белогвардейских источников»

11-12 сентября

14:00 ‑ 19:00 – бесплатные экскурсии «Истории Центрального городского холма», начало экскурсии около памятника Екатерине, улица Ленина, 14а

10-15 сентября

9:00 ‑ 22:00 – 70 лет кинотеатру «Победа», ул. Большая Морская, 13 – работа фотовыставки об истории кинотеатра

12 сентября

16:00 ‑ 22:00 -танцплощадка «Ивушка», Артбухта – танцевально-музыкальная программа в стиле 80-х

21:00 ‑ 21:45 – выступление группы «July Juice»

13 сентября, Федюхины высоты

12:00 ‑ 19:00 – работа исторических площадок

12:00 ‑ 19:00 – каждые 30 минут выступления группы «Celsi» (площадка «Античность»)

12:00 – выстрел из петровской пушки (площадка «320 лет прибытия Петра I в Крым»)

13:00 и 16:00 – шоу-программы «Свержение идолов князем Владимиром», «Первый бой Святослава» и «Призвание варягов» (площадка «Древняя Русь и Византия»)

17:00 ‑ 18:00 – парад и показательные выступления, в которых примут участие несколько десятков человек, легионеров, скифов и боспоритов (площадка «Античность»)

14 сентября, Федюхины высоты

12:00 ‑ 19:00 – работа исторических площадок

12:00 ‑ 19:00 – каждые 30 минут выступления группы «Новые кельцы» (площадка «Древняя Русь и Византия»)

12:00 и 15:00 – выстрел из петровской пушки (площадка «320 лет прибытия Петра I в Крым»)

13:00 и 16:00 – шоу-программы «Свержение идолов князем Владимиром», «Первый бой Святослава» и «Призвание варягов» (площадка «Древняя Русь и Византия»)

14:00 ‑ реконструкция эпизода боевых действий «Советская армия в Афганистане 1988 г.» («Плац-театр»)

18:00 -реконструкция эпизода боевых действий «Оборона Севастополя 1941-42 гг.» («Плац-театр»)

15 сентября, Федюхины высоты

12:00 ‑ 17:00 – работа исторических площадок

12:00 ‑ 19:00 – каждые 30 минут выступления группы «Новые кельцы» (площадка «Древняя Русь и Византия»)

12:00 и 15:00 – выстрел из петровской пушки (площадка «320 лет прибытия Петра I в Крым»)

13:00 и 16:00 – шоу-программы «Свержение идолов князем Владимиром», «Первый бой Святослава» и «Призвание варягов». (площадка «Древняя Русь и Византия»)

14:00 – вербовка в ландскнехты на площадке «Священная Римская империя»

16:00 – реконструкция эпизода боевых действий «Освобождение Севастополя 1944 г.» («Плац-театр»)

Служба информации «Вести – Севастополь»

по материалам организаторов Крымского военно-исторического фестиваля

Источник: Вести.Севастополь