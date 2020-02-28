Программа масленичных гуляний в Севастополе

28 февраля 2020     37
Программа масленичных гуляний в Севастополе

В эти выходные в Севастополе во многих парках и на площадках перед дворцами культуры можно будет отметить Масленицу: поесть блинов с горячим чаем, послушать выступления коллективов, поучаствовать в сжигании чучела.

В сквере им. А. Ахматовой Масленицу начали праздновать еще 27 февраля. Там появилась зона развлечений для всей семьи, с веселыми играми и конкурсами, торговлей сувенирами, блинами, пирожками и сладостями.

29 февраля с 12:00 до 16:00 на Малаховом кургане в районе арт-кафе «У Малахова» тоже пройдет праздник.  Для гостей приготовлены веселые игры-конкурсы, спортивные состязания и викторины. А самых активных участников ждет награда – вкусные и ароматные блины.

Также 29 февраля Масленицу можно будет отметить на площади перед культурным комплексом «Корабел» на ул. Рабочей.

Самые масштабные гуляния «Масленица по-флотски» пройдут 1 марта в полдень на площади возле Дворца культуры рыбаков. В числе организаторов – Нахимовское училище. В программе – театрализованное шоу, разные конкурсы, в том числе покорение намазанного маслом столба, а также эстафеты для всей семьи.

В полдень 1 марта в экопарке «Лукоморье» пройдет своя Масленица. В программе – квесты, бои подушками, перетягивание каната и обязательное сожжение чучела.

1 марта также в 12.00 в сквере Балаклавского рудоуправления на ул. Новикова пройдет ярмарка с народными гуляниями, играми и шутками. Будут, конечно, блины и чай из самовара. Там также выступят творческие коллективы.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта culture.ru

Источник: Вести.Севастополь

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