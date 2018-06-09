Программа мероприятий ко Дню города Севастополя и Дню России 2018

9 июня 2018     379
Программа мероприятий ко Дню города Севастополя и Дню России 2018

Одни из главных праздников в году – День города Севастополя и День России – горожане отметят уже в ближайшие дни.

Программа мероприятий – обширная, скучать на этих выходных точно не придется. Остается только выбрать, куда пойти на праздники.

 
Фестивали

С 10 по 17 июня в Артбухте пройдет фестиваль “Севастополь в цвету”. Знаменитые ландшафтные дизайнеры из разных городов мира представят свои уникальные инсталляции. Время работы: с 09.00 до 21.00, вход свободный.

10 июня пройдет культурно-исторический фестиваль на Историческом бульваре. Смотрите подробную программу мероприятий.

10 июня в 18.00 – художественно-спортивный праздник на Малаховом кургане. В программе – выставка, танцевальный флешмоб и театрализованное представление.

10 июня в 18.00 начнется концерт на площади перед зданием Гагаринской администрации (ПОР, 8).

11 июня в 18.00 в СЦКИ пройдет фестиваль индийской музыки и танца. Вход свободный.

12 июня в 14.00 на набережной Корнилова начнется фестиваль силового экстрима. Участвуют члены сборной команды России по силовому экстриму АРС, а также приглашенные атлеты мирового уровня. В программе 5 экстремальных парных упражнений, шоу-программа и показательные выступления.

12 июня в центре Севастополя пройдет II Международный фестиваль военных оркестров “На страже мира 2018”. Ожидается, что в нём примут участие 9 коллективов. В 16.00 состоится шествия военных оркестров от площади Суворова до площади Нахимова, а с 17.00 до 22.00 – концерт. Кроме того, В 18.00 перед театром им. А.В. Луначарского выступит детско-юношеский духовой оркестр, а в 19.00 на площадке перед ДДЮТ – эстрадно-симфонический оркестр.

 
Театры

С 8 по 10 июня на сцене Севастопольского театра юного зрителя проходят гастроли Московского театра кукол.

10 июня в театре им. А.В. Луначарского – премьера “Идеальная любовь” (16+), а 12 июня – “Старший сын” (12+). Начало спектаклей – в 18.30.

 
Салют на площади Нахимова

Кульминацией концерта военных оркестров, который пройдет на площади Нахимова, станет фейерверк, его огни в небе над Севастополем можно будет увидеть 12 июня в 22.00.

 
севулицы.рф

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