Программа обучения людей предпенсионного возраста стартовала в Севастополе

На курсы уже записались более 150 человек.

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Какие специальности выбирают предпенсионеры? И кто может повысить свою квалификацию бесплатно?

Олег Стариков работает слесарем-электриком на севастопольском водоканале уже почти 30 лет. Подаёт воду в большинство домов Гагаринского района. Но использование современных электроустановок потребовало новых знаний.

«Это водораздаточный узел 19-го гидроузла, который снабжает водой все Шевченко, Косарева, Кесаева, Камыши, Лётчики. Занимаюсь обслуживанием не только приборов, но и целевой программой. Я обучился и обслуживанию силовых установок, то есть всех агрегатов», – рассказывает слесарь-электрик ГУПС «Водоканал» Олег Стариков.

Повысить квалификацию бесплатно людям предпенсионного возраста, женщинам 51 – 55 и мужчинам 56 – 60 лет, помогают в центре занятости населения.

«Дело в том, что с 20-го года входят жестко профстандарты на каждую профессию и естественно у каждого человека должен быть сертификат по повышению его квалификации. Пройти профессиональное обучение могут как те, кто уже трудоустроен, так и те, кто только ищет работу. Направлений больше 10: химводоочистка, основы компьютерной грамотности, гостиничное дело, антитеррористическая безопасность. На организацию курсов в этом году выделено почти шесть миллионов рублей», – подчёркивает директор Центра занятости населения Севастополя Светлана Рендак.

Самые популярные курсы – «1С: бухгалтерия». 20 сотрудниц крупнейших предприятий города компьютерную программу освоили ещё пять лет назад. Теперь знакомятся со скрытыми возможностями. Без сервиса для ведения бизнеса теперь, как без рук. Машина за доли секунды выполняет то, что раньше приходилось рассчитывать часами.

«Это и зарплата, и кадры, это и складские операции, это и поступление и реализация товаров, в общем все, с кем мы сталкиваемся в нашей повседневной работе», – поясняет сотрудник Управляющей компании оптово-розничных торговых комплексов Севастополя Наталья Егорова.

Для преподавателя Татьяны Кутузовой – это новый вызов, показать профессионалам функции, которые всегда были под рукой, но о которых они и не догадывались.

«Начинающий слушатель больше времени тратит на то чтобы сориентироваться в программе, а вот уже профессионал он ищет какую-то изюминку в каждой лекции. В самом начале еле-еле начинали искать документ, и самое большое удовольствие я получила в конце курса, когда все наперебой задания выполняются, справляются и радуются вместе со мной, что у них все получилось», – делится преподаватель курса «1С: бухгалтерия» Татьяна Кутузова.

Сертификаты получили уже 108 севастопольцев. Теперь они уступают место за партами. Уже в октябре в городе сформируют новые группы для обучения по шести направлениям.

Алена Давыдова, Александр Соловьев, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь