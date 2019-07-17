Программа празднования Дня военно-морского флота 28 июля 2019 года

Проект программы
08:30 – площадь Нахимова – возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.
08:45 – торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота
9:00 – акватория Севастопольской бухты – парад кораблей:
разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника
развертывание подводной лодки в район боевых действий
авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием
поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота
завоевание господства в районе высадки
артиллерийский бой с надводными кораблями противника
авиационная огневая подготовка высадки десанта
пролет воздушного пункта управления командира сил высадки
огневое подавление противодесантной обороны противника
бой за высадку морского десанта
авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу
захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале
освобождение захваченного террористами судна
фонтаны на воде – вальс буксиров
групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами
12:00 – площадь Нахимова – выставка вооружений и военной техники
14:00 – Севастопольский морской порт – свободное посещение кораблей и судов Черноморского флота
19:00 – площадь Нахимова – гала-концерт
22:00 – артиллерийский салют, фейерверк и фонтаны на воде.
В музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя (Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве) – день открытых дверей
Источник: Вести.Севастополь