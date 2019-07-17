Программа празднования Дня военно-морского флота 28 июля 2019 года

В музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя (Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве) – день открытых дверей

22:00 – артиллерийский салют, фейерверк и фонтаны на воде.

групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами

захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале

08:45 – торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота

08:30 – площадь Нахимова – возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

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