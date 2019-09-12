Программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 14-15 сентября в Севастополе

17:00 – Дворец культуры рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1. Открытие выставок выпускника Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Донбасс – память сердца» Алексея Крюкова и учеников Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки.

11:00 – кинолекторий у Свято-Владимирского собора. Открытие Х СФИИ «Золотой Витязь» и пресс-конференция, спикерами на которой выступят:

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