Программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 14-15 сентября в Севастополе

12 сентября 2019     12
Программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 14-15 сентября в Севастополе

14 сентября

10.00 – Владимирский собор. Краткий молебен о Славянском форуме искусств «Золотой Витязь».

11:00 – кинолекторий у Свято-Владимирского собора. Открытие Х СФИИ «Золотой Витязь» и пресс-конференция, спикерами на которой выступят:

– Президент СФИИ, Народный артист России Н.П. Бурляев;

– директор СФИИ Н.Н. Полукарова;

– художники: А. Крюков, В. Сташкевич;

– главные герои спектакля Иркутского ТЮЗа «Святитель Иннокентий»;

– руководство Херсонесского музея.

12:00 – Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». Открытие выставки «Лики, унесённого времени. Страницы нечитанных книг» Вадима Сташкевича.

13:00 – Кинозал Херсонеса. Показ новеллы «Колокол» из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублёв».

16:00 – Филиал Нахимовского военно-морского училища МО РФ. Севастопольское президентское кадетское училище – творческая встреча с народным артистом России Н. Бурляевым, показ фильма «Иваново детство».

15 сентября

11:00 – Кинозал Херсонеса. Встреча ВРИО Губернатора Севастополя с Президентом СФИИ «Золотой Витязь», Народным артистом России Н.П. Бурляевым.

13:00 – Севастопольское Благочиние Симферопольской и Крымской Епархии Православной Церкви Московского Патриархата. Творческая встреча с народным артистом России Н. П. Бурляевым, показ фильма «Гоголь. Ближайший».

17:00 – Дворец культуры рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1. Открытие выставок выпускника Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Донбасс – память сердца» Алексея Крюкова и учеников Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки.

19:00 – ДОФ – Театр юного зрителя имени А. Вампилова. Показ спектакля «Иннокентий», лауреата XV МТФ «Золотой Витязь».

Служба информации «Вести – Севастополь»

по материалам организаторов фестиваля

Источник: Вести.Севастополь

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