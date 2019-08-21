Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа

27 августа в Севастополе откроется Театральная олимпиада. Основной город проведения Олимпиады в этом году Санкт-Петербург, но Севастополь стал одной из ее площадок.
В Парке имени Анны Ахматовой будет построен кинотеатр под открытым небом, на экране которого вечерами будут транслироваться спектакли. Там же пройдут встречи с театральными режиссерами, продюсерами, актерами и критиками. Ожидаются Егор Дружинин, Агриппина Стеклова, Федор Елютин и не только. Вход на все мероприятия свободный.
27 августа, 16:00 – Торжественная церемония открытия Международной театральной олимпиады 2019.
Спектакль «Белый лес» уличного театра «Эскизы в пространстве».
В кинотеатре под открытым небом – запись спектакля «Ревизор» Валерия Фокина, художественного руководителя Александринского театра.
28 августа – кинопоказы трех спектаклей.
Детский спектакль «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа
Балет «Ромео и Джульетта» Пермского краевого театра оперы и балета.
Опера «Севильский цирюльник» постановки Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США).
Кроме кинопоказов, пройдет комедия-лекция про современный театр от квартета артистов театра «Ленком» «Заячий стон».
29 августа в кинотеатре под открытым – детский спектакль «Алиsа» Красноярского ТЮЗа.
Спектакль «Гамлет» National Theatre Live с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли.
Балет «Жизель» Английского национального балета.
18:00 – творческая встреча с Егором Дружининым, актером, режиссером, хореографом, телеведущим, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».
30 августа – детский спектакль «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа.
Спектакль «Сирано де Бержерак» театра «Комеди Франсез».
Спектакль «Месяц в деревне» Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова.
18:00 – творческая встреча с Агриппиной Стекловой, заслуженной артисткой России, актрисой театра «Сатирикон».
31 августа – детский спектакль «Алиsа» Красноярского ТЮЗа.
Спектакль «Нумер в гостинице города NN» режиссера Валерия Фокина.
18:00 – творческая встреча «Театр как впечатление» с Федором Елютиным – импресарио, антрепренером, театральным продюсером, и Алексеем Киселевым – обозревателем драматического театра, театральным критиком.
Крымская программа Театральной олимпиады затем продолжит свою работу в Ялте, где с 6 по 10 сентября будет работать кинотеатр под открытым небом, а также пройдут творческие встречи с театральными режиссерами и актерами.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Театральной олимпиады 2019: https://theatreolympics2019.com/ru/events?program_ids[]=121&month=8
По материалам организаторов Театральной Олимпиады
Источник: Вести.Севастополь