Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа

21 августа 2019     6
Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа

27 августа в Севастополе откроется Театральная олимпиада. Основной город проведения Олимпиады в этом году Санкт-Петербург, но Севастополь стал одной из ее площадок.

В Парке имени Анны Ахматовой будет построен кинотеатр под открытым небом, на экране которого вечерами будут транслироваться спектакли. Там же пройдут встречи с театральными режиссерами, продюсерами, актерами и критиками. Ожидаются Егор Дружинин,  Агриппина Стеклова, Федор Елютин и не только. Вход на все мероприятия свободный.

27 августа, 16:00 – Торжественная церемония открытия Международной театральной олимпиады 2019.

Спектакль «Белый лес» уличного театра «Эскизы в пространстве».

В кинотеатре под открытым небом – запись спектакля «Ревизор» Валерия Фокина, художественного руководителя Александринского театра.

28 августа – кинопоказы трех спектаклей.

Детский спектакль «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа

Балет «Ромео и Джульетта» Пермского краевого театра оперы и балета.

Опера «Севильский цирюльник» постановки Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США).

Кроме кинопоказов, пройдет комедия-лекция про современный театр от квартета артистов театра «Ленком» «Заячий стон».

29 августа в кинотеатре под открытым – детский спектакль «Алиsа» Красноярского ТЮЗа.

Спектакль «Гамлет» National Theatre Live с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли.

Балет «Жизель» Английского национального балета.

18:00 – творческая встреча с Егором Дружининым, актером, режиссером, хореографом, телеведущим, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».

30 августа – детский спектакль «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа.

Спектакль «Сирано де Бержерак» театра «Комеди Франсез».

Спектакль «Месяц в деревне» Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова.

18:00 – творческая встреча с Агриппиной Стекловой, заслуженной артисткой России, актрисой театра «Сатирикон».

31 августа – детский спектакль «Алиsа» Красноярского ТЮЗа.

Спектакль «Нумер в гостинице города NN» режиссера Валерия Фокина.

18:00 – творческая встреча «Театр как впечатление» с Федором Елютиным – импресарио, антрепренером, театральным продюсером, и Алексеем Киселевым – обозревателем драматического театра, театральным критиком.

Крымская программа Театральной олимпиады затем продолжит свою работу в Ялте, где с 6 по 10 сентября будет работать кинотеатр под открытым небом, а также пройдут творческие встречи с театральными режиссерами и актерами.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Театральной олимпиады 2019: https://theatreolympics2019.com/ru/events?program_ids[]=121&month=8

По материалам организаторов Театральной Олимпиады

Источник: Вести.Севастополь

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