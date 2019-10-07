Программа турнира по средневековым боям на Федюхиных высотах

В следующие выходные 12-13 октября на Федюхиных высотах на площадке “Средневековье” (Loco Cimbali) состоится турнир по полноконтактным средневековым боям “Кубок донжона”.
Приедут реконструкторы со всего полуострова и юга страны. Также там будет развернут город мастеров, где ювелиры, кузнецы, гончары, литейщики, стеклодувы, каллиграфы поделятся с гостями
секретами средневековых ремесел.
Можно будет пострелять из лука и стать участником мастер-классов по боям на мечах и танцам XV века.
Программа турнира:
12 октября
11:00 – открытие площадки, начало работы Города мастеров
12:00 – торжественное открытие турнира, представление бойцов
12:30-16:00 – поединки щит-меч
11:00-16:00 – экскурсии по Loco Cimbali
11:00-17:00 – интерактивные мастер-классы по средневековым ремеслам
16:00-17:00 – торжественное закрытие дня, награждение бойцов
13 октября
11:00 – торжественное открытие дня
11:30-15:00 – поединки и групповые бои
15:00 – торжественное закрытие турнира, награждение бойцов
11:00-16:00 – экскурсии по Loco Cimbali
11:00-17:00 – интерактивные мастер-классы по средневековым ремеслам
Для взрослых вход на турнир обойдется в 500 рублей, стоимость детского билета – 300 рублей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото из группы “Турнир донжона”/ВКонтакте
Источник: Вести.Севастополь