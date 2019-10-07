Программа турнира по средневековым боям на Федюхиных высотах

В следующие выходные 12-13 октября на Федюхиных высотах на площадке “Средневековье” (Loco Cimbali) состоится турнир по полноконтактным средневековым боям “Кубок донжона”.

Приедут реконструкторы со всего полуострова и юга страны. Также там будет развернут город мастеров, где ювелиры, кузнецы, гончары, литейщики, стеклодувы, каллиграфы поделятся с гостями

секретами средневековых ремесел.

Можно будет пострелять из лука и стать участником мастер-классов по боям на мечах и танцам XV века.

Программа турнира:

12 октября

11:00 – открытие площадки, начало работы Города мастеров

12:00 – торжественное открытие турнира, представление бойцов

12:30-16:00 – поединки щит-меч

11:00-16:00 – экскурсии по Loco Cimbali

11:00-17:00 – интерактивные мастер-классы по средневековым ремеслам

16:00-17:00 – торжественное закрытие дня, награждение бойцов

13 октября

11:00 – торжественное открытие дня

11:30-15:00 – поединки и групповые бои

15:00 – торжественное закрытие турнира, награждение бойцов

11:00-16:00 – экскурсии по Loco Cimbali

11:00-17:00 – интерактивные мастер-классы по средневековым ремеслам

Для взрослых вход на турнир обойдется в 500 рублей, стоимость детского билета – 300 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы “Турнир донжона”/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь