Программа турнира по средневековым боям на Федюхиных высотах

7 октября 2019     18
Программа турнира по средневековым боям на Федюхиных высотах

В следующие выходные 12-13 октября на Федюхиных высотах на площадке “Средневековье” (Loco Cimbali) состоится турнир по полноконтактным средневековым боям “Кубок донжона”.

Приедут реконструкторы со всего полуострова и юга страны. Также там будет развернут город мастеров, где ювелиры, кузнецы, гончары, литейщики, стеклодувы, каллиграфы поделятся с гостями
секретами средневековых ремесел.

Можно будет пострелять из лука и стать участником мастер-классов по боям на мечах и танцам XV века.

Программа турнира:

12 октября
11:00 – открытие площадки, начало работы Города мастеров
12:00 – торжественное открытие турнира, представление бойцов
12:30-16:00 – поединки щит-меч
11:00-16:00 – экскурсии по Loco Cimbali
11:00-17:00 – интерактивные мастер-классы по средневековым ремеслам
16:00-17:00 – торжественное закрытие дня, награждение бойцов

13 октября
11:00 – торжественное открытие дня
11:30-15:00 – поединки и групповые бои
15:00 – торжественное закрытие турнира, награждение бойцов
11:00-16:00 – экскурсии по Loco Cimbali
11:00-17:00 – интерактивные мастер-классы по средневековым ремеслам

Для взрослых вход на турнир обойдется в 500 рублей, стоимость детского билета – 300 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы “Турнир донжона”/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь

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