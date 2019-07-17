Программа фестиваля исторической реконструкции "Грифон" в Херсонесе

27 и 28 июля в Херсонесе пройдет фестиваль исторической реконструкции, который охватит период более 1500 лет. Участие в нем примут около 100 реконструкторов со всей России.
На территории музея-заповедника для гостей фестиваля организуют мини-музеи под открытым небом, обучающие мастер-классы по гончарному, кожевенному, столярному, ткацкому и ювелирному ремеслам, изготовлению стекла, чеканке монет.
В рамках фестиваля также пройдут зрелищные поединки воинов разных эпох.
Главным событием фестиваля станет премьера пьесы “Грифон“, которая состоится 27 июля.
27 июля
11:00 — Торжественное шествие от башни Зенона, парад участников, открытие фестиваля в античном театре
11:30 — Начало полноконтактных боев в доспехах
11:30 — Начало работы всех площадок и всех мастер-классов
12:30 — Мастер-класс по стрельбе из лука
13:30 — Мастер-класс по ювелирному делу
14:30 — Поединки реконструкторов. Античность
15:30 — Поединки реконструкторов. Раннее средневековье
16:30 — Соревнования по средневековым играм и забавам
17:30 — Рыцарские поединки
18:30 — Мастер-класс по женской красоте. Средние века (Византийский дворик)
19:30 — Инсценировка заключения брака Владимира и Анны
20:00 — Окончание работы всех площадок и мастер-классов, завершение первого дня
20:00 — Манёвры (осада главных городских ворот)
20:00 — Работа некоторых интерактивных площадок у основной сцены до 21:00.
21:00 — Премьера спектакля “Грифон”
28 июля
10:00 — Начало работы площадок и мастер-классов
10:00 — Финалы полноконтактных боев в доспехах
11:00 — Финалы поединков реконструкторов античности
12:00 — Мастер-класс по работе с глиной
13:00 — Мастер-класс по работе с деревом
13:30 — Манёвры
14:00 — Мастер-класс по работе с кожей
15:00 — Мастер-класс по ткачеству
16:00 — Финалы поединков. Раннее средневековье
17:00 — Мастер-класс по средневековым танцам
18:00 — Конкурс историчного костюма и доспеха
19:00 — Торжественное награждение победителей всех турниров и конкурсов, торжественное закрытие фестиваля
20:00 – Завершение работы площадок
Материалы пресс-службы музея-заповедника “Херсонес Таврический”
Источник: Вести.Севастополь