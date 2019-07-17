Программа фестиваля исторической реконструкции "Грифон" в Херсонесе

17 июля 2019     7
Программа фестиваля исторической реконструкции "Грифон" в Херсонесе

27 и 28 июля в Херсонесе пройдет фестиваль исторической реконструкции, который охватит период более 1500 лет. Участие в нем примут около 100 реконструкторов со всей России.

На территории музея-заповедника для гостей фестиваля организуют мини-музеи под открытым небом, обучающие мастер-классы по гончарному, кожевенному, столярному, ткацкому и ювелирному ремеслам, изготовлению стекла, чеканке монет.

В рамках фестиваля также пройдут зрелищные поединки воинов разных эпох.

Главным событием фестиваля станет премьера пьесы “Грифон“, которая состоится 27 июля.

27 июля

11:00 — Торжественное шествие от башни Зенона, парад участников, открытие фестиваля в античном театре

11:30 — Начало полноконтактных боев в доспехах

11:30 — Начало работы всех площадок и всех мастер-классов

12:30 — Мастер-класс по стрельбе из лука

13:30 — Мастер-класс по ювелирному делу

14:30 — Поединки реконструкторов. Античность

15:30 — Поединки реконструкторов. Раннее средневековье

16:30 — Соревнования по средневековым играм и забавам

17:30 — Рыцарские поединки

18:30 — Мастер-класс по женской красоте. Средние века (Византийский дворик)

19:30 — Инсценировка заключения брака Владимира и Анны

20:00 — Окончание работы всех площадок и мастер-классов, завершение первого дня

20:00 — Манёвры (осада главных городских ворот)

20:00 — Работа некоторых интерактивных площадок у основной сцены до 21:00.

21:00 — Премьера спектакля “Грифон”

28 июля

10:00 — Начало работы площадок и мастер-классов

10:00 — Финалы полноконтактных боев в доспехах

11:00 — Финалы поединков реконструкторов античности

12:00 — Мастер-класс по работе с глиной

13:00 — Мастер-класс по работе с деревом

13:30 — Манёвры

14:00 — Мастер-класс по работе с кожей

15:00 — Мастер-класс по ткачеству

16:00 — Финалы поединков. Раннее средневековье

17:00 — Мастер-класс по средневековым танцам

18:00 — Конкурс историчного костюма и доспеха

19:00 — Торжественное награждение победителей всех турниров и конкурсов, торжественное закрытие фестиваля

20:00 – Завершение работы площадок

Материалы пресс-службы музея-заповедника “Херсонес Таврический”

Источник: Вести.Севастополь

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