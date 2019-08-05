Программа фестиваля оперы и балета в Херсонесе

С 13 по 17 августа в музее-заповеднике “Херсонес-Таврический” пройдёт III международный фестиваль оперы и балета. Тема фестиваля – история становления классического искусства, в которой отразят ключевые вехи его развития и место России, как части европейской культуры.
Программа фестиваля:
13 августа
14:00 – концерт «Танец дарит «Радость», заслуженный коллектив народного творчества России «Ансамбль танца «Радость»», Античный театр.
Открытие фестиваля, балет «Спартак», главная сцена.
15 августа
Балет «Спартак», главная сцена. Постановку исполнят: всемирно известный артист балета Сергей Полунин и премьер Баварского национального балета Озиель Гоунео.
16 августа
21:00 – опера «Моцарт, Моцарт…», главная сцена. Участники: московский театр «Новая опера», объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, Оренбургский камерный хор, дирижер – Дмитрий Волосников,
20:00 – концерт «Славься, Отечество!», мужской хор «Православные певчие», Античный театр.
17 августа
19:30 – концертное исполнение барочной оперы «Мельник-колдун, обманщик и сват», ансамбль «Солисты барокко» (солистка – Яна Иванилова), Античный театр.
21:00 – закрытие фестиваля, оперный гала-концерт «Музыкальная Пушкиниана». Участники: солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр – Фабио Мастранджело, главная сцена.
Материалы Государственного музея-заповедника “Херсонес-Таврический”
Источник: Вести.Севастополь