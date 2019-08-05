Программа фестиваля оперы и балета в Херсонесе

5 августа 2019     7
Программа фестиваля оперы и балета в Херсонесе

С 13 по 17 августа в музее-заповеднике “Херсонес-Таврический” пройдёт III международный фестиваль оперы и балета. Тема фестиваля – история становления классического искусства, в которой отразят ключевые вехи его развития и место России, как части европейской культуры.

Программа фестиваля:

13 августа

14:00 – концерт «Танец дарит «Радость», заслуженный коллектив народного творчества России «Ансамбль танца «Радость»», Античный театр.

Открытие фестиваля, балет «Спартак», главная сцена.

15 августа

Балет «Спартак», главная сцена. Постановку исполнят: всемирно известный артист балета Сергей Полунин и премьер Баварского национального балета Озиель Гоунео.

16 августа

21:00 – опера «Моцарт, Моцарт…», главная сцена. Участники: московский театр «Новая опера», объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, Оренбургский камерный хор, дирижер – Дмитрий Волосников, 

20:00 – концерт «Славься, Отечество!», мужской хор «Православные певчие», Античный театр.

17 августа

19:30 – концертное исполнение барочной оперы «Мельник-колдун, обманщик и сват», ансамбль «Солисты барокко» (солистка – Яна Иванилова), Античный театр.

21:00 – закрытие фестиваля, оперный гала-концерт «Музыкальная Пушкиниана». Участники: солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр – Фабио Мастранджело, главная сцена.

Материалы Государственного музея-заповедника “Херсонес-Таврический”

Источник: Вести.Севастополь

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