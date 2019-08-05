Программа фестиваля оперы и балета в Херсонесе

С 13 по 17 августа в музее-заповеднике “Херсонес-Таврический” пройдёт III международный фестиваль оперы и балета. Тема фестиваля – история становления классического искусства, в которой отразят ключевые вехи его развития и место России, как части европейской культуры.

Программа фестиваля оперы и балета в Херсонесе С 13 по 17 августа в музее-заповеднике “Херсонес-Таврический” пройдёт III международный фестиваль оперы и балета. Тема фестиваля – история становления классического искусства, в …



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