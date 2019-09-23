Программа фестиваля WineFest в Балаклаве 28-29 сентября

23 сентября 2019     6
Программа фестиваля WineFest в Балаклаве 28-29 сентября

28 сентября, суббота

12:00 – открытие фестиваля

12:00 – начало работы зон фестиваля

I Международный фестиваль- пленэр

Аллея виноделов

PRO Wine & Food

Гастрономический дворик

Виноградный БАР

Винный Салон

LOVE STORY ШОУ

Воздушный шар

Детская зона

15:00 – конкурс «Винодавильня»

17:00 – 19:00 – итальянская опера

Деловая программа для виноделов, сомелье, представителей ресторанов и отелей, заранее зарегистрировавшихся на фестиваль:

Сессия 1 – 11:00 – 12:25 Основные драйверы и тормозы виноградарства

Сессия 2 – 12:30 – 14:00 Имидж российских вин. Каким он должен быть и как его создавать?

Сессия 3 – 15:00 – 16:25 Факторы, сдерживающие продвижение российских вин на внутреннем и внешнем рынках

Сессия 4 – 16:30 – 18:00 Как разрушить стереотипы о российских винах у потребителей и бизнеса?

 

 

29 сентября, воскресенье

12:00 – начало работы зон фестиваля

Аллея виноделов
Деловая программа
PRO Wine & Food
Гастрономический дворик
Виноградный БАР
Винный Салон
Воздушный шар
Детская зона
Спортивная полоса препятствий

15:00 – конкурс «Винодавильня»

17:00 – 19:00 – выступление группы «Burito»

19:00 – закрытие Фестиваля        

 По материалам шампанерии “Золотая балка”

Фото с сайта 3652.ru

Источник: Вести.Севастополь

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