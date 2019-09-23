Программа фестиваля WineFest в Балаклаве 28-29 сентября

28 сентября, суббота
12:00 – открытие фестиваля
12:00 – начало работы зон фестиваля
I Международный фестиваль- пленэр
Аллея виноделов
PRO Wine & Food
Гастрономический дворик
Виноградный БАР
Винный Салон
LOVE STORY ШОУ
Воздушный шар
Детская зона
15:00 – конкурс «Винодавильня»
17:00 – 19:00 – итальянская опера
Деловая программа для виноделов, сомелье, представителей ресторанов и отелей, заранее зарегистрировавшихся на фестиваль:
Сессия 1 – 11:00 – 12:25 Основные драйверы и тормозы виноградарства
Сессия 2 – 12:30 – 14:00 Имидж российских вин. Каким он должен быть и как его создавать?
Сессия 3 – 15:00 – 16:25 Факторы, сдерживающие продвижение российских вин на внутреннем и внешнем рынках
Сессия 4 – 16:30 – 18:00 Как разрушить стереотипы о российских винах у потребителей и бизнеса?
29 сентября, воскресенье
12:00 – начало работы зон фестиваля
Аллея виноделов
Деловая программа
PRO Wine & Food
Гастрономический дворик
Виноградный БАР
Винный Салон
Воздушный шар
Детская зона
Спортивная полоса препятствий
15:00 – конкурс «Винодавильня»
17:00 – 19:00 – выступление группы «Burito»
19:00 – закрытие Фестиваля
По материалам шампанерии “Золотая балка”
Фото с сайта 3652.ru
Источник: Вести.Севастополь