Крым и Севастополь приняли участие в национальной программе детского туризма «Моя Россия 2018»

В 2018 году Крым и Севастополь приняли участие в национальной программе детского туризма “Моя Россия 2018” Компания “Кандагар” стала принимающим туроператором.

По поручению Президента РФ с целью популяризации культурного наследия и приобщения молодежи к истории и культуре родной страны Министерством Культуры РФ ежегодно реализуется Национальная программа детского туризма «Моя Россия».

Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета.

В 2018 году Национальная программа детского туризма “Моя Россия” включила 12 маршрутов, по которым отправились 20 416 детей от 12 до 17 лет из 85 регионов России.

С 24 сентября по 11 ноября 2018 в рамках данной программы 150 школьников из Челябинской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Астраханской областей посетили Республику Крым. Принимающим туроператором стала компания «Кандагар», которая организовала для участников 4-х дневный культурно-познавательный маршрут «Моя Россия: Крым-Севастополь». А также позаботилась о комфортном отдыхе в 3-х звездочном отеле «Оптима» (г. Севастополь) и сбалансированном 3-разовом питании школьников.

Большое впечатления на ребят произвели величественные дворцы Южного Берега Крыма, город-герой Севастополь и символ полуострова – Ласточкино гнездо. Кроме того, юные туристы смогли попробовать блюда крымско-татарской кухни и фотографироваться в национальных костюмах в Бахчисарае. Экскурсионный тур получился очень насыщенным, участники программы узнали больше об истории и культуре родной страны, увидели разнообразие крымской природы и нашли новых друзей.