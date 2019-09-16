Прогулка в горах Крыма окончилась для жителя Москвы многочисленными переломами

ЧП произошло в ущелье Шайтан-Дере. В субботу вечером оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на туристической тропе горы Сокол пропал мужчина – москвич 1947 года рождения.

До наступления темноты его искали сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым. Они обследовали всю туристическую тропу горы Сокол, но не смогли обнаружить мужчину.

На следующий день поиски возобновились уже в 06:30 утра. И только через три часа пострадавшего с многочисленными переломами обнаружили в ущелье Шайтан-Дере на средней площадке в ложбине глубиной около 8 метров, сообщает МЧС Республики Крым. Спасатели уложили мужчину на носилки с вакуумным матрасом, наложили ему воротник Шанца и эвакуировали к машине скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь