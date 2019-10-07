Прогулки в горах Крыма для двух женщин закончились вызовом спасателей и скорой помощи

В субботу вечером помощь спасателей понадобилась 59-летней женщине, которая сорвалась со скалы в районе Неаполя Скифского. Они отправились с внуком гулять по горам и потеряла равновесие на крутом склоне. При падении женщина ударилась головой. Ее 5-летний внук остался наверху. К машине скорой помощи женщину транспортировали 6 специалистов Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС».

А в пятницу похожий случай произошел под Судаком в районе грота Шаляпина. На туристической тропе, ведущей от бухты Новый Свет к Царскому пляжу, где очень сложный для прогулок грунт, жительница Челябинска 1954 года рождения травмировала ногу и не смогла продолжить движение. Она вызвала спасателей. Они наложили пострадавшей шину и на носилках донесли ее до автомобиля скорой помощи, преодолев расстояние примерно в километр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь