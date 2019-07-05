Прогулочный катамаран перевернулся в Чёрном море. Погибли люди

Судно опрокинулось в 100 метрах от берега. На борту находились 43 человека. Владелец катамарана задержан.

Трагедия произошла вблизи пляжа Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники. СМИ приводят мнение директора пляжа Андрея Андреева о причинах инцидента: судно, вероятно, было перегружено. Он подчеркнул также, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.

Двое пострадавших в аварии умерли по дороге в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.



фото ratatum.com

Источник: Вести.Севастополь