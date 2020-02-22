Продлено ограничение движения транспорта в центре Севастополя

22 февраля 2020     5
Продлено ограничение движения транспорта в центре Севастополя

Изменение в схеме движения транспорта по улице Большой Морской продляется до 20 апреля. На время проведения ремонтных работ будет изменена схема движения для общегородского транспорта. ⠀

Остановка пл. Ушакова по направлению движения в сторону 5 км Балаклавского шоссе будет перенесена в район дома №4 и №2 по ул. Гоголя. В связи с переносом места остановки, с 23 февраля по 8 марта вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по участку ул. Гоголя от пл. Ушакова до д.10 по ул. Гоголя.

С 24 февраля по 20 апреля полное ограничение движения всех транспортных средств вводится по участку ул. Большая Морская – от пл. Лазарева до пл. Ушакова.
⠀Частичное ограничение движения всех транспортных средств вводится:
– по ул. Адмирала Октябрьского – от пересечения с ул. Очаковцев до ул. Большая Морская в направлении движения в сторону ул. Большая Морская;
– по ул. Генерала Петрова – от пересечения с ул. Одесской до пл. Лазарева в направлении движения в сторону пл. Лазарева.
Частичное ограничение движения всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, вводится:
– по ул. Шмидта – от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова;
– по ул. Очаковцев – от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта.
Одностороннее движение вводится:
– по ул. Шмидта – от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова;
– по ул. Очаковцев – от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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