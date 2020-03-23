Проезд в транспорте Севастополя можно будет оплачивать картой МИР

Городские власти призвали жителей Севастополя оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактным способом.

Такую просьбу в ходе аппаратного заседания городского правительства озвучил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Сергей Румянцев.

«Хотелось бы обратиться ко всем жителям Севастополя, приезжающим, пользуйтесь оплатой в общественном транспорте бесконтактным методом. У нас, на сегодняшний день хорошо работают карты ЕГКС, которые и экономически выгодные, проезд по ним на два рубля дешевле установленного, и до конца недели планируем запустить на тех же валидаторах оплату картой МИР», – сообщил глава департамента.

Он напомнил, что в связи с профилактикой распространения коронавируса, перевозчиков обязали после каждого рейса проводит влажную уборку, проветривание салона в транспортном средстве и два раза в день проводить дезинфекцию.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь