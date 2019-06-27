Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным

27 июня 2019     24
Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным

28 июня в 10 утра на площади Нахимова пройдет церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019». С приветствием к зрителям обратятся командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и представители органов власти Севастополя.

Затем выступят ансамбль песни и пляски ЧФ, оркестр штаба флота, а также творческие коллективы Дома офицеров и других ДК города.

Все желающие смогут свободно посетить корабли ЧФ на Севастопольском морском вокзале.

29 июня на аэродроме «Южный» в парке культуры и отдыха «Патриот» пройдет показ боевых возможностей авиации и техники, показательные выступления морских пехотинцев и разведывательных отрядов. Также будут представлены образцы современного вооружения, войск и техники.

На площади Нахимова флот покажет вооружение, боевую и специальную технику, вооружение береговых войск и других силовых ведомств. До аэродрома «Южный» от площади Нахимова и от стоянки у торгового центра «Муссон» с 8 утра до 6 вечера будут ходить бесплатные автобусы.

А в акватории Севастопольской бухты в субботу пройдет демонстрация боевой мощи кораблей и авиации.

30 июня на Мекензиевых горах покажут реконструкцию обороны 30 береговой батареи, и пройдут различные состязания по стрельбе на приз командующего Черноморским флотом. Там же состоится и церемония закрытия форума.

Туда тоже пустят бесплатные автобусы от остановки ул. Энергетиков – «Поворот на Гвардейское» до ул. Липовенко.

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь

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