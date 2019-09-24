Проезд к пляжу Омега загородили столбами

В пешеходной зоне в бухте Омега появились новые ограждения со стороны проспекта Героев Сталинграда. Столбы установили работники Севастопольского автодора после того, как горожане пожаловались в социальных сетях на водителей, заезжающих в зону для прогулок на машинах.

Один из конфликтов автомобилистов с прохожими в конце лета закончился дракой и следствием. По информации очевидцев, мужчина вышел из машины и набросился на тех, кто сделал ему замечания, в том числе на мать трёхлетнего ребёнка. После этого случая в МВД доложили, что на набережной дежурят наряды ДПС. За последнее время они составили 46 административных протоколов за движение машин по пешеходной зоне. К появлению столбов, ограничивающих въезд на набережную, севастопольцы отнеслись положительно. Однако люди отмечают, что доступ транспорта к пляжу по-прежнему возможен по дорогам, огибающим апартаменты на набережной.

«Столбики здесь появились – это явно положительно, потому что гулять с колясками станет намного безопаснее, и ребёнок полтора годика может выскочить, бежать не глядя, едет машина или нет. Ну, а насчёт полностью ли решается проблема – от тех же мопедов это в принципе не спасёт», – считает Алексей Зорин. «Шлагбаумы, может, какие-то поставить, чтобы пропускать, например, до госпиталя, если другой дороги нет, чтобы была пропускная система», – предлагает Виктория Янишевская.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь