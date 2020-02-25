Проекты по благоустройству Севастополя впервые представят на всероссийский конкурс

Севастопольские организации территориального общественного самоуправления в этом году впервые выступят с проектами благоустройства на всероссийском конкурсе.

Эту новость озвучили на совещании, на котором подводили итоги деятельности ТОСов в 2019 году. Самыми значимыми достижениями в сфере совместной работы с собственниками недвижимости названы несколько инициатив. Среди них благоустройство набережной на мысе Фиолент и дороги к парку Ахматовой.

«За год у нас организовано 57 ТОСов, и это большая часть ТОСов, которая организована в Севастополе за всё существование его в российском правовом поле. Сейчас их 98, – рассказал заместитель директора департамента по территориальному развитию Севастополя Александр Романцов. – Прошлый год прошел под эгидой создания ТОС, этот год пройдёт под эгидой организации работы территориального общественного самоуправления».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь