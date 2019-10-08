Проект благоустройства крепости в Судаке разработают молодые реставраторы

8 октября 2019     15
Проект благоустройства крепости в Судаке разработают молодые реставраторы

Специалисты Союза реставраторов РФ 8 октября начали разработку проекта благоустройства территории средневековой Генуэзской. Здесь планируется создать зоны отдыха и фестивальные площадки.

«Речь идёт о проектах по благоустройству территории крепости с учетом её исторического значения и туристической привлекательности», – приводит ТАСС слова ответственного секретаря союза Марии Портновой.

Работы планируют разбить на несколько этапов. Так, до конца ноября 2019 года рассчитывают провести натурное обследование территории и сформировать техзадание, а весной 2020 года – серию проектных мастерских. Проекты будут представлены на форуме «Таврида» и конгрессе молодых реставраторов в Москве.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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