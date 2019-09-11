Проект межевания территории в районе Омеги будут менять

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя издал распоряжение об изменении планировки и межевания территории в районе бухты Круглой и Античного проспекта. Сам проект был утвержден еще в марте этого года после общественных слушаний, на которых севастопольцы высказали свое возмущение существующим вариантом планировки.

Для организации общественных пространств в районе бухты Омега предполагалось изъять 20 участков, заявил тогда директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. Там может появиться парк площадью около двух гектаров. Зеленая зона предполагает также создание исторического парка, обустройство подъездных путей, трёх выходов к морю для пешеходов. Но севастопольцы выступили против изъятия участков из частной собственности для создания общественного пространства.

В конце лета с инспекцией в этом микрорайоне побывал врио губернатора Михаил Развожаев.

В итоге там изменятся границы территории, которую город будет благоустраивать, сообщили сегодня на заседании правительства города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь