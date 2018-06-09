Проект «Мне бы в небо» – севастопольские инвалиды смогут прыгнуть с парашютом и полетать на параплане

7 июня 2018     71
Проект «Мне бы в небо» - севастопольские инвалиды смогут прыгнуть с парашютом и полетать на параплане

У севастопольцев с ограниченными возможностями появился уникальный шанс бесплатно прыгнуть с парашютом или полетать на параплане. Все это – в рамках проекта «Мне бы в небо», который реализуется за счёт Президентского гранта.

Страшная автокатастрофа, потеря руки и ноги, полное отчаяние. А потом – новая жизнь. Но не в депрессии, а в искренней радости каждому дню. Руководитель благотворительного фонда «Подари любовь миру» Елена Волохова на своём примере доказывает людям с ограниченными возможностями здоровья: несмотря на все трудности, можно и нужно жить ярко и активно. Инвалидность – не повод для отчаяния или отказа от спорта – даже если он экстремальный.

«Этот проект родился 3 года назад. Начался он с полётов на дельтаплане, моих лично. Потом был дайвинг, потом были прыжки с парашютом. На себе испытав такую психологическую реабилитацию через экстремальные виды спорта, я поняла, что этим нужно делиться. Пробовать нужно, бояться ничего не надо! Ззнаете, я после аварии поняла, что жизнь одна, и она такая короткая, и тратить её на какие-то бессмысленные вещи ну просто не интересно!» – говорит НТС президент Международного благотворительного фонда «Подари любовь миру» Елена Волохова.

Проект представили на площадке Общественной палаты (ОП) Севастополя. Руководитель рабочей группы по делам инвалидов ОП Наталья Кирюхина рассказала, что уже нашлось немало смельчаков, которые готовы к такой экстремальной терапии.

«Я была не то чтобы удивлена, я была потрясена этому мужеству, этому желанию доказать всем, что «я тоже могу». Желание открыть для себя небо – это прозвучало как от молодых, так и от лиц в возрасте», – поражается Наталья Кирюхина.

Организаторы приглашают всех желающих вести активный образ жизни вопреки обстоятельствам. Принять участие в проекте могут люди с ампутацией, с проблемами опорно-двигательного аппарата, люди, которые проходят длительный курс реабилитации после травмы. Возраст участников – от 14 лет.

«Может быть, кто-то только полетает, может быть, кто-нибудь только прыгнет, а может, и то и другое произойдёт – как сложится. Планируем мы это делать в Юхариной балке, договорённости уже предварительно есть», – призывает руководитель проекта «Мне бы в небо» Алексей Волков.

Проект «Мне бы в небо» поддерживает Ассоциация протезно-ортопедических предприятий малого и среднего бизнеса, а также Севастопольский центр протезирования и ортопедии. Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в Севастопольский центр протезирования и ортопедии по адресу улица Пожарова, 28 или отправить заявку по адресу ortocentr92@mail.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, диагноз и имеется ли опыт прыжков с парашютом.

 
sevastopol.su

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