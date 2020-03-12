Проект «Наша Великая Победа» стартует в Севастополе 17 марта

12 марта 2020     16
Проект «Наша Великая Победа» стартует в Севастополе 17 марта

17 марта в Севастополе у памятника Солдату и Матросу развернут огромную копию Знамени Победы, которую потом будут передавать всем городам, поддержавшим масштабный проект.

Первая группа участников марша-эстафеты сегодня отправилась в Севастополь из подмосковного Совхоза им. Ленина.

Копию Знамени Победы площадью в 200 квадратов предстоит развернуть в 110 городах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии. В этом числе 11 городов-героев, 42 города воинской славы и 32 города, награжденные орденом Отечественной войны I степени.

Участникам марша эстафеты предстоит преодолеть около 32 тысяч км. А 9 мая этот флаг пронесут в голове колонны Бессмертного полка в Москве.

Проект “Наша Великая Победа” появился в 2012 году по инициативе активистов русских организаций тогда еще украинского Крыма. Стартом эстафеты решили сделать дату 17 марта. Именно в этот день в 1991 году прошел Всесоюзный референдум, в ходе которого 76,4% граждан Советского Союза высказались за сохранение единого государства, но Союз все-таки распался.

Участникам марша-эстафеты предстоит не только ездить из города в город, но и проводить встречи со школьниками, студентами, воспитанниками суворовских и кадетских училищ, представителями органов власти и журналистами. Речь будет идти не только о сохранении исторической памяти в бывших республиках СССР, но и развитии проектов Союзного государства России и Беларуси, а также межгосударственных структур ЕАЭС и ОДКБ.

График эстафеты очень плотный. В каждом городе участники остановятся лишь на полтора-два часа. Так из Севастополя копия Знамени Победы отправится в Ялту, затем в Алушту и Бахчисарай. 18 марта его встретят в Симферополе, 19-го – в Керчи, 20-го – в Новороссийске. Затем два дня участники проекта проведут в Абхазии и снова вернутся в Россию. А в начале апреля эстафета побывает в ДНР и ЛНР.   

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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