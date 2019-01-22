Стеклянная чайка: каким будет оперный театр в Севастополе

Чайка из стекла и металла приземлится на берег Севастопольской бухты рядом с памятником «Солдат и матрос».

Проект нового оперного театра, который разработало известное в мире австрийское архитектурное бюро Coop Himmeld(l)au, уже одобрен. Чтобы построить объект, о котором просил Президент Владимир Путин, там нужно сохранить найденный археологами «Форт Меншиков» и не разрушить другие объекты архитектуры XIX века.

В Севастополе в районе памятника «Солдат и матрос» начались работы по созданию музейно-театрального комплекса с инфраструктурой. Идею создания такого центра ранее озвучил Президент Владимир Путин. Заказчиком строительства выступает федеральная структура Фонд «Национальное культурное наследие», генподрядчиком — фирма «Стройгазмонтаж» (строитель Крымского моста), деньги даёт Роснефтегаз.

Для того чтобы Стройгазмонтаж спокойно работал по проекту австрийцев, департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя передал в аренду Фонду «Национальное культурное наследие» три земельных участка: площадью 69361 кв. м., 56536 кв. м. и 58951 кв. м.

В новом оперном театре, силуэт которого напоминает крылья птицы (чайки, по всей видимости), будет 1100 посадочных мест в большом зале и 200 мест в камерном зале. Площадь участка, где построят Оперу, — 5,8 гектара (в т.ч. площадь территории памятника «Солдат и матрос» — 2,4 га).

В здании театра, выполненного из стекла и металла, будут репетиционная комната, помещения для администрации, несколько сцен, малый и большой залы, служебные и технические помещения, сценические карманы, круговая обзорная панорама, комната для VIP-персон, ресторан.

Балкон театра, который сделают в виде открытой функциональной зоны, будет нависать над кромкой воды. С него и днём и ночью будет открываться умиротворяющий вид на Севастопольскую бухту и Чёрное море.



Сергей Абрамов – sevastopol.su

Фото: Севастопольское отделение МОО

«Творческий союз профессиональных художников»;

концепция бюро Coop Himmeld(l)au