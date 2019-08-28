Проект спорткомплекса 200-летия Севастополя представили горожанам

28 августа 2019     21
Проект спорткомплекса 200-летия Севастополя представили горожанам

Проект спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя представили горожанам. В Загородной балке реконструируют уже существующие стадион и бассейн, а также построят физкультурно-оздоровительный центр и каток

Первый этап работ предусматривает обновление стадиона: на нём появятся беговые дорожки, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, трибуны для двух тысяч зрителей. Также рабочие смонтируют освещение и обустроят парковки. Всё это должны сделать до 2021 года. Затем приступят к строительству реабилитационно-восстановительного центра, в которым смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории спорткомплекса появится бассейн.

«Бассейн с водной чашей 50 на 21 метр, это 8 дорожек для соревнований, вышка 10 метровая. Также предусмотрен на первом этаже малый бассейн для обучения плаванию, на первом этаже есть кафе», – сказала Юлия Матиева, главный инженер проекта спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя.

Появится в здании также спортбар и тренажёрные залы. Рядом разместят крытый каток с искусственным льдом. Предусмотрели проектировщики и возможность третьего этапа реконструкции – строительство ещё одного бассейна – для водного поло. Деньги на проект предусмотрены в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Документацию уже утвердила Главгосэкспертиза России. Теперь проект обсудят с горожанами на общественных слушаниях. 

«Я уверен, что в рамках строительно-монтажных работ, должным образом заключив договор по надзору по строительству этого объекта, вносить определенные коррективы в проект, это не глобальные конструктивные решения, это не пересчёт проекта, это не новая экспертиза. Это технические правки, которые возможны при строительстве в рамках авторского надзора», – сказал Сергей Резниченко, начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

Общественные слушания по проекту реконструкции состоятся сегодня в 19:00 по адресу улица Вакуленчука, 33 В.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Знакомая пострадавшей от полицейских волейболистки рассказала о произошедшем
Знакомая пострадавшей от полицейских волейболистки рассказала о произошедшем

Знакомая несовершеннолетней волейболистки, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, рассказала о происходившем в ночь происшествия. Ее слова передает «Московский …


Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд. …


Проект спорткомплекса 200-летия Севастополя представили горожанам
Проект спорткомплекса 200-летия Севастополя представили горожанам

Проект спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя представили горожанам. В Загородной балке реконструируют уже существующие стадион и бассейн, а также построят …


Вести Севастополь 28.08.2019
Вести Севастополь 28.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Водители против дорожников. Успеют ли завершить в срок ремонтные работы на Лазаревской. – Что ели и …


Тарасов: удовлетворён решением РФС
Тарасов: удовлетворён решением РФС

21:49 Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно своих финансовых претензий к «Локомотиву». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты