Проект строительства СОК «200-летия Севастополя» одобрен экспертизой

Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса “200-летия Севастополя”, сообщила пресс-служба правительства Севастополя во вторник.

Проект предусматривает реконструкцию спортивных объектов, расположенных на Стрелецком спуске, а также строительство новых. Работы будут проводиться в два этапа, завершить реконструкцию планируют к концу 2020 года.

В ходе первого этапа будут построены: открытая трибуна для зрителей на 2000 мест, универсальный стадион с легкоатлетическим ядром, мачты наружного освещения игрового поля, 4 теннисных корта, площадки для волейбола и баскетбола. Также будет оборудована парковка на 271 автомобиль и 16 автобусов.

В ходе второго этапа реконструкции на территории комплекса запроектирован крытый плавательный бассейн глубиной 50 метров. Он будет иметь 8 дорожек для плавания и вышкой для прыжков в воду. Планируется, что здание бассейна также будет иметь помещения высокотехнологичного реабилитационно-восстановительного центра.

Проектом предусмотрена возможность третьего этапа реконструкции в ходе которого будет построен крытый бассейн для водного поло.

Новый комплекс будет включать здание крытого катка и физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий, в том числе для маломобильных групп населения.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь